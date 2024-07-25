Хомуха: «ЦСКА в нынешнем составе пока не способен бороться за чемпионство»

Бывший игрок московских «армейцев», тренер Дмитрий Хомуха высказался о сегодняшнем составе ЦСКА. По его мнению, армейскому клубу пока не под силу участвовать в чемпионской гонке.

«Для борьбы за первое место этого состава недостаточно. Учтём факт, клуб может покинуть Фёдор Чалов. Тогда ЦСКА потеряет ведущего форварда, который может реализовывать атакующий потенциал команды», - говорит Хомуха с Legalbet.

Напомним, что в первом туре нового сезона РПЛ ЦСКА сыграл в нулевую ничью на выезде против «Ростова». Во втором туре ЦСКА предстоит сыграть на выезде в Нижнем Новгороде с местным «Пари НН».