Еремякин – о Деограсии: «Отработает сезон, а там посмотрим»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о действующем главном тренере уральского клуба Давиде Деограсии. Начинается второй сезон испанца у руля главной команды «Оренбурга» и первый полноценный, если Деограсия доработает до мая-июня следующего года.

«Отработает сезон — там посмотрим. Всякое может быть, но зачем спешить, если все нормально — нас и его все устраивает. Форсировать не будем», - говорит Еремякин для «РБ Спорт».

Напомним, что Деограсия в первой части прошлого сезона сменил на посту главного тренера уральцев Иржи Ярошика. При нём «Оренбургу» в конце сезона удалось избежать стыковых матчей и финишировать на 12-м месте.