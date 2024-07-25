Мацуев: «Приобретения «Спартака» - покупки странного плана»

25 июля московский «Спартак» объявил о переходе аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко из «Ривер Плейта». Пару недель назад в «Спартак» перебрался возрастной бразильский нападающий Виллиан Жозе.

Известный пианист Денис Мацуев высказался о летних трансферах «красно-белых» в это трансферное окно.

«Покупки странного плана. Там какого-то 32-летнего [Виллиана Жозе – прим.] купили. В таком возрасте игрока покупать игрока странно. Трудно сказать, что это покупка, которая выстрелит. Дай бог, конечно», - говорит Мацуев «Спорт-Экспрессу».

Во втором туре РПЛ в грядущие выходные «Спартак» встретится с «Химками» в гостях.