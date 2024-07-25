Гладилин пока не видит в Барко замену Промесу

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин полагает, что новичок «красно-белых» Эсекьель Барко сможет при ряде условий заменить Квинси Промеса.

«Они игроки разные, Барко – игрок средней линии с атакующей функцией. Станет ли лидером, сказать сложно. Но зависит всё от мастерства, нужно еще проявлять характер и должны быть лидерские качества. Пока мы не знаем, есть ли они у него», - говорит Гладилин «Спорт-Экспрессу».

Напомним, о приходе Барко в «Спартак» официально стало известно в этот четверг, 25 июля. Прежним клубом аргентинца был «Ривер Плейт». Обошёлся «Спартаку» новичок в немалые 14 млн евро.