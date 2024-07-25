Пономарёв: «Если есть шанс, Соболеву надо оставаться в «Спартаке»

Бывший советский футболист Владимир Пономарёв высказался об Александре Соболеве. На днях форварда «Спартака» отстранили от тренировок с «красно-белыми».

Пономарёв уверен, что Соболеву нужно оставаться в «Спартаке» если такой шанс ему представится, иначе он «нигде не сможет играть».

«Если есть шанс, надо оставаться. Нигде играть не будет. Во-первых, он — лентяй. Во-вторых, дистанционной и стартовой скоростью он не обладает. У него лишь только удар и высокий рост, головой умеет забивать», - делится Пономарёв для Betonmobile.

Ранее Александр Тарханов порекомендовал отправить Соболева в дубль «Спартака».