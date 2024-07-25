Агент Барбоза: «В Австрии Томаш Тавареш сможет перезагрузить карьеру»

На днях португальский защитник «Спартака» Томаш Тавареш отправился в аренду в австрийский клуб ЛАСК. Агент Паулу Барбоза предвидит в командировке позитив для португальца, однако не думает, что Тавареш сможет вернуться в Россию из Австрии.

«В Австрии он может перезагрузить карьеру, если травмы не побеспокоят. Но не думаю, что в «Спартак» он вернётся. У «Спартака» высокий уровень. Но он мог бы показать больше в команде, но «Спартаку» нужен другой уровень», - говорит Барбоза телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что почти весь прошлый сезон Томаш пропустил из-за тяжёлой травмы связок колена.

В «Спартак» португалец пришёл к бывшему тренеру Гильермо Абаскалю зимой 2023 года. Испанец знал Томаша по «Базелю».