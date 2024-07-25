Барко назвал главный фактор переезда в Россию

С 25 июля аргентинский полузащитник Эсекьель Барко официально стал игроком московского «Спартака». Легионер рассказал о своей главной мотивации к переезду в Россию из далёкой Аргентины.

«Спартак» проявил ко мне большой интерес. Руководство и главный тренер рассчитывают, что я смогу помочь команде. Это и стало одним из главных факторов приезда сюда», - говорит Барко для пресс-службы «красно-белых».

Барко, напомним, 25 лет. Его предыдущим клубом был аргентинский «Ривер Плейт». Эсекьель подписал со «Спартаком» трёхлетний контракт.

Ранее Барко назвал своё самое главное качество на футбольном поле.