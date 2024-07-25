Александр Мостовой: «Зенит» выходит на первое место в России по популярности»

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой порассуждал о сегодняшних московском «Спартаке» и питерском «Зените».

«Спартак» всегда был популярным, он им остаётся. Однако «Зенит» выходит на первое место. В «Спартаке» из года в год происходят с одной стороны футбольные, а с другой не футбольные вещи, причём не футбольными людьми. Одно дело, когда их один-два в клубе, когда 10-15 не знаю, что думать», - говорит Мостовой для Vprognoze.ru.

Напомним, что на днях в «Спартаке» произошёл очередной конфликт. Форварда «красно-белых» Александра Соболева отстранили от тренировок. В минувшее воскресенье московский клуб сенсационно проиграл в гостях «Оренбургу», случилось это в первом туре РПЛ.