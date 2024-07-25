Александр Мостовой: «Барко должен сразу выходить на поле и давать результат»

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал одну из самых громких новостей четверга в российском футболе. Московский «Спартак» за немалую сумму в 14 млн евро пополнил аргентинский игрок Эсекьель Барко.

Мостовой считает, что новичок «Спартака» просто обязан показать результат в новой команде без раскачки.

«14 млн евро? Ничего себе! Для нашей лиги без международных турниров - огромные деньги. Не понимаю, откуда берутся такие цифры. Мячей 10 должен забить, а раз аргентинец, то должен быть быстрым и техничным, выходить и сразу показывать результат», - говорит Мостовой с «РБ Спорт».

К слову, минувшей зимой «Спартак» за почти такую же крупную сумму пополнил молодой костариканец Манфред Угальде, который весной ничего не показал.

Барко: «Цель — взять много титулов в форме «Спартака»