Дьяков объяснил, почему Дзюба и Джикия не могут найти команду

Вот уже не первый месяц нападающий Артём Дзюба и защитник Георгий Джикия не могут найти себе команду. Также в списке свободных агентов этого лета – экс-полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук.

Бывший защитник Виталий Дьяков порассуждал о том, почему эти игроки до сих пор без клуба.

«Играли на хорошем уровне, в условный «Акрон» точно не пойдут. Хотят и команду хорошую, и зарплату получать. Из-за этого на сегодняшний день эти игроки без команд», - говорит Дьяков с Vprognoze.ru.

Как добавил Дьяков, все свободные агенты ждут хорошего контракта. Только после этого они обретут новый клуб.

Дзюба и Миранчук ушли летом из «Локомотива», Джикия после семи лет в клубе покинул «Спартак».