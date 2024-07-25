Агент Барбоза: «Фелиппе Кардосо может стать открытием РПЛ»

В четверг грозненский «Ахмат» объявил об усилении линии атаки. Клуб пополнил 25-летний центральный нападающий Фелиппе Кардосо.

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза высказался о новичке грозненцев в положительном ключе.

«Хороший игрок с большим опытом. Усилит «Ахмат», нацелен на атаку, может отдать пас, есть голевое чутье. Вопрос в том, как адаптируется, но, думаю, проблем не будет. Вполне может стать открытием РПЛ», - говорит Паулу для телеканала «Матч ТВ».

«Ахмат», напомним, стартовал в новом сезоне Российской премьер-лиги с домашней ничьей с «Краснодаром» (1:1).

Больше подробностей о новичке «Ахмата» мы писали здесь.