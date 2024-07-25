Булыкин – о Марио Фернандесе: «Химкам» он может быть полезен»

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин порассуждал о будущем Марио Фернандеса. Бразильского защитника сватают слухи в подмосковные «Химки». На днях Марио покинул «Зенит», стороны не стали продлевать контракт.

«Химки» набирают старичков. Учитывая, где возрастные футболисты, то там он может быть полезен. У молодых мотивации больше, у них голодные глаза до футбола. Но опытный, как Фернандес, необходим для баланса», - говорит Булыкин для Legalbet, добавляя, что в подмосковной команде у Марио может получиться.

Напомним, что Фернандесу уже через пару месяцев исполнится 34 года. «Химки» вернулись в РПЛ по итогу прошлого сезона Мелбет-Первой лиги.