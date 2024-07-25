Безруков: «Месси — это просто безумный талант, читер»

Хавбек «Рубина» Руслан Безруков высказался об аргентинском нападающем Лионеле Месси и португальском форварде Криштиану Роналду.

Футболист признался, что с детства болеет за «Барселону» и раньше обожал Месси, пытаясь повторить все его движения, но обычно это не получалось.

«Сейчас понимаю: блин, хотел бы быть как Криштиану. Целеустремленный, старается. А Месси — это просто безумный талант, читер», — приводит слова Безрукова Sport24.

Напомним, на данный момент аргентинский футболист выступает за американский «Интер Майами», а португалец защищает цвета саудовского «Аль-Насра».