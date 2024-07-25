Вендел ещё может перейти в «Галатасарай»

Полузащитник «Зенита» Маркус Вендел всё ещё может перебраться в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает Yeni Asik.

Ранее появилась информация о том, что «Галатасарай» вышел из переговоров по бразильцу после того, как «Зенит» отказался продавать игрока за 20 миллионов евро.

По сведениям источника, Вендел очень хочет покинуть «Зенит», но клуб запрашивает за него 25 миллионов евро. Отмечается, что турецкий коллектив готов выложить не более 18 миллионов.

В текущем сезоне 26-летний бразилец появился на поле в двух матчах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет четыре голевые передачи.