Алексей Попов: «Зенит» «Рубину» не соперник»

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов не верит в казанскую команду перед вторым туром РПЛ. Как раз в нём «рубиновые» сыграют против питерского «Зенита» дома в Казани.

«Рубину» даю пять процентов на успех. «Зенит» стал мощным, во всех линиях есть баланс, играет разнообразно и с креативными игроками в атаке. Глушенков все больше раскрывается», - говорит Попов для «РБ Спорт».

Напомним, что в самом свежем матче между «Зенитом» и «Рубином» на данный момент казанцы обыграли питерцев на «Газпром Арене» 24 апреля с уверенным счётом – 2:0.

«Там была случайная победа. Не думаю, что свои моменты в этот раз «Зенит» упустит», - добавил Попов.