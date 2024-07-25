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Балахнин: «Карпин ничего не поменял в «Ростове»

25 Июля 2024 • 19:22 Комментировать
Ростов
0:0
ЦСКА Москва

Российский тренер Сергей Балахнин высказался об игре «Ростова» матче  первого тура чемпионата России с московским ЦСКА. Встреча между командами завершилась нулевой ничьей.

— С ЦСКА команда понравилась, ростовчане выглядели лучше. Но Карпин ничего не поменял. Не могу сказать, что из себя представляет «Ростов» и за что он поборется, — приводит слова Балахнина портал «РБ Спорт».

В рамках второго тура Российской премьер-лиги «Ростов» встретится на выезде с самарскими «Крыльями Советов». Матч запланирован на завтра, 26 июля. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 18:00 по столичному времени.

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