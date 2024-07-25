Балахнин: «Карпин ничего не поменял в «Ростове»

Российский тренер Сергей Балахнин высказался об игре «Ростова» матче первого тура чемпионата России с московским ЦСКА. Встреча между командами завершилась нулевой ничьей.

— С ЦСКА команда понравилась, ростовчане выглядели лучше. Но Карпин ничего не поменял. Не могу сказать, что из себя представляет «Ростов» и за что он поборется, — приводит слова Балахнина портал «РБ Спорт».

В рамках второго тура Российской премьер-лиги «Ростов» встретится на выезде с самарскими «Крыльями Советов». Матч запланирован на завтра, 26 июля. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 18:00 по столичному времени.