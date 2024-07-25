Грозненский «Ахмат» объявил об усилении атаки. Состав клуба РПЛ пополнил 25-летний бразильский нападающий Фелиппе Кардосо. Стороны подписали контракт на четыре года.

Перебрался в столицу Чечни футболист из португальского клуба Примейры «Каса Пия». За 46 матчей в официальных турнирах ему удалось забить 12 голов. Также в карьере игрока в самом расцвете сил были бразильские «Флуминенсе», «Сантос», японский «Вегалта Сендай».

«Ахмат» возглавляет известный на постсоветском пространстве специалист Магомед Адиев. В первом туре нового сезона РПЛ грозненцы поделили очки дома с «Краснодаром» (1:1).