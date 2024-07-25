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Стоцкий: Галицкому неинтересно побеждать без красивой игры

25 Июля 2024 • 19:12 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Махачкала
28.07 20:00

Бывший футболист «Краснодара» Дмитрий Стоцкий поделился комментарием о президенте кубанского клуба Сергее Галицком.

«Галицкий всегда требовал от «Краснодара» играть в атаку? Да. Для него стиль игры имеет большое значение. Просто выигрывать ему неинтересно», — приводит слова Стоцкого «Чемпионат».

Игрок отметил, что Галицкий любит, когда футбол для болельщиков.

По итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице, отстав от «Зенита» на одно очко.

В первом туре нового розыгрыша «Краснодар» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1). Следующим соперником подопечных Мурада Мусаева станет махачкалинское «Динамо».

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