Стрепетов: «Сантос – самый стабильный защитник «Зенита»

Заслуженный тренер России Алексей Стрепетов высказался по поводу новости дня из питерского «Зенита». Лидер и капитан команды Дуглас Сантос продлил своё трудовое соглашение с клубом. Теперь оно рассчитано до конца сезона-2026/27.

«Шаг логичный. Самый стабильный защитник «Зенита»! Линию обороны у петербуржцев лихорадит. Это и центральной зоны касается, и правого фланга. На левом же фланге Дуглас практически незаменим», - говорит Стрепетов для «РБ Спорт».

Напомним, что Сантос уже как пять лет является игроком «Зенита». В 2019 году он переехал в Санкт-Петербург из немецкого Гамбурга, где играл за одноимённый клуб.