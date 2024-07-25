Тарханов заявил, что Соболева нужно отправить в «Спартак-2»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о ситуации нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«У Соболева голова забита «Зенитом». Помните, как «Зенит» отправил Кругового во вторую команду? «Спартаку» надо так же делать», — заявил Тарханов «РБ Спорту».

Специалист отметил, что в наше время у игроков уже нет никаких ценностей, все сосредоточены только на деньгах.

Ранее стало известно, что 27-летний Соболев отстранен от тренировок с основной командой «Спартака».

28 июля «Спартак» встретится на выезде с «Химками». Игра второго тура Российской премьер-лиги должна будет стартовать в 15:00 по мск.