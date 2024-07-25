Стоцкий – о Юране: «Хороший тренер, он добивался результатов»

В минувшем апреле Сергей Юран был уволен из «Пари НН» после года в клубе. Привела к отставке длительная серия без побед.

Бывший подопечный Юрана по «Пари НН» Дмитрий Стоцкий порассуждал о причинах случившегося.

«Хороший тренер, он добивался результатов. Потом что-то пошло не так. Тяжело выбраться, когда команда идёт в пике. Может, руководство захотело встряхнуть нас. Команда не очень смотрелась. Не мне судить», - говорит Стоцкий для «Чемпионата».

На данный момент Юран свободен. Ранее Сергей Николаевич высказался о своём будущем и заявил, что уровень Мелбет-Первой лиги ему уже не интересен.