Московский «Спартак» заинтересован в услугах аргентинского защитника «Росарио» Аугустина Сандеса. Об этом сообщает журналист Уриэль Лугт.

По данным источника, не так давно столичный клуб сделал запрос по 23-летнему аргентинцу. В настоящий момент «красно-белые» рассматривают возможность трансфера аргентинца, отметил журналист.

В 2024 году Сандес появился на поле в 21 матче с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

Действующий трудовой договор защитника с «Росарио» рассчитан до конца 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Сандеса в полтора миллиона евро.