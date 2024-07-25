Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Свободные агенты, которые имеют опыт выступления в РПЛ

25 Июля 2024 • 18:28 Комментировать

Новый сезон Российской премьер-лиги уже стартовал, однако ряд футболистов до сих пор без клуба. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет сборную свободных агентов, которые не понаслышке знакомы с РПЛ.

Вратарь

Антон Шунин (37 лет) — всю свою карьеру голкипер провёл в московском «Динамо», однако текущим летом был вынужден покинуть клуб в поисках игровой практики. У Шунина огромный опыт за спиной, но пока возрастной вратарь никому не приглянулся.

Защитники

Леон Классен (24 года) — бывший футболист «Спартака». Как бы игрок ни старался, но у него не получилось закрепиться в «красно-белой» команде, несмотря на хорошую игру в отдельных матчах. В «Спартаке» Классен провёл два с половиной года, но этим летом клуб принял решение расторгнуть контракт с защитником.

Георгий Джикия (30 лет) — один из самых лакомых кусочков на рынке свободных агентов. Странно, что он до сих пор находится без команды. Джикия отдал «Спартаку» свои лучшие годы, но в ответ не получил новый контракт от руководства и был вынужден покинуть клуб. Как сказал агент Джикии, с большой долей вероятности футболист уедет в Европу. Видимо, с этим и связан его затянувшийся статус свободного агента, ведь пока сезон начался только в России.

Андрей Семёнов (35 лет) — на протяжении десяти последних лет игрок выступал за грозненский «Ахмат», но после окончания прошлого сезона покинул команду. Семёнов является опытным защитником с неплохими качествами, но вряд ли он уже сможет найти себе клуб в РПЛ.

Дмитрий Стоцкий (34 года) — с 2022 года Стоцкий выступал за «Пари НН», но новому тренеру нижегородцев он не приглянулся, поэтому клуб не стал продлевать с ним трудовой договор. Ранее защитник играл за «Краснодар», «Уфу» и «Балтику».

Полузащитники

Даниил Куликов (26 лет) — воспитанник московского «Локомотива», который в феврале текущего года покинул клуб свободным агентом и перебрался в «Родину». Однако в столичном клубе у хавбека закрепиться не получилось, и теперь он снова в поисках новой команды.

Антон Миранчук (28 лет) — ещё один футболист высокого класса, который после ухода из «Локомотива» находится на рынке свободных агентов. Сообщалось об интересе к игроку со стороны «Динамо» и «Зенита», но сам Миранчук очень хочет в Европу, поэтому вряд ли останется в России.

Виктор Мозес (33 года) — с 2020 по 2024 год нигериец выступал за «Спартак», но после получения серьёзной травмы уже не был помощником для «красно-белых». Кажется, что футбол стал малоинтересен Мозесу, поэтому, скорее всего, он отправится доигрывать куда-нибудь в Саудовскую Аравию, если и вовсе не повесит бутсы на гвоздь.

Юсуф Языджи (27 лет) — в России турецкий футболист провёл всего полгода, но запомнился своей классной игрой за ЦСКА. С 2022 года хавбек, который принадлежал «Лиллю», ездил по арендам, а текущим летом стал свободным агентом. Почему бы российским топ-клубам не присмотреться к Языджи, ценник которого составляет 10 миллионов евро?!

Нападающие

Мохамед Конате (26 лет) — последние три сезона он провёл в «Ахмате», демонстрируя очень хорошую результативность. Пока он находится без клуба, но в ближайшее время точно сможет найти себе команду, и, скорее всего, за пределами Российской премьер-лиги.

Реклама


Артём Дзюба (35 лет) — с февраля 2023 года возрастной форвард выступал за «Локомотив», но если во второй части позапрошлого сезона Дзюба был незаменимым, то в минувшем розыгрыше РПЛ даже не всегда выходил на замену. Нападающему будет очень сложно найти новую команду в элитном российском дивизионе, ведь, помимо возраста, у Дзюбы репутация токсичного парня. Рисковать никто не хочет.

Легионеры, без которых бы чемпионат России выглядел совсем уныло

Реальные звёзды чемпионата России: кто наши Месси и Роналду прямо сейчас

«Крылья Советов» за пять сезонов продали игроков на целую команду: Сколько заработал клуб с этих продаж

Дмитрий Миляев


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Артём Дзюба Антон Миранчук Георгий Джикия РПЛ ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Гвардиола восхищён последним трансфером «Манчестер Сити» Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Гюндоган получил предложение и может покинуть «Барселону» Месси не заслужил выиграть «Золотой мяч» - 2024: два фантастических сценария, чтобы он взял награду «Спартак» подпишет Промеса при одном условии Эдерсон решил покинуть «Манчестер Сити» и заработать 75 млн евро Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от «Селтика» «Барселона» сообщила плохую новость о Фати
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 У «Реала» есть серьёзная проблема Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ Определены 29 из 32 участников клубного чемпионата мира – весь список Президент «Реала» выбрал замену Анчелотти - известно имя
Спортивные новости
Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
26.07.24 в 18:00
Крылья Советов Крылья Советов
Ростов Ростов
2.38 3.55 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Июля
19:23 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов: «Зенит» «Рубину» не соперник»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Карпин ничего не поменял в «Ростове»
19:13 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» пополнил форвард из чемпионата Португалии официально
19:12 · Россия. Премьер-лига
Стоцкий: Галицкому неинтересно побеждать без красивой игры
18:54 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов: «Сантос – самый стабильный защитник «Зенита»
18:51 · Россия. Премьер-лига
Тарханов заявил, что Соболева нужно отправить в «Спартак-2»
18:41 · Россия. Премьер-лига
Стоцкий – о Юране: «Хороший тренер, он добивался результатов»
18:31 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» нашёл левого защитника слухи
18:26 · Россия. Премьер-лига
Личка рассказал, почему пропустил тренировку «Динамо» в четверг
18:18 · Россия. Премьер-лига
Стоцкий: «Ещё в «Уфе» было видно, что Семак – тренер с большим будущим»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Сочнов навал «Спартак» средней командой
18:06 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» усилится защитником «Галатасарая»
17:57 · Россия. Премьер-лига
Барко: «Цель — взять много титулов в форме «Спартака»
17:49 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Спартака» Барко назвал своё главное качество
17:41 · Россия. Премьер-лига
Барко: Мне нравится дриблинг Месси, Неймара и Мбаппе
17:37 · Россия. Премьер-лига
«Факел» продал все абонементы на домашние матчи
17:32 · Россия. Премьер-лига
Барко: Станкович хочет использовать меня на позиции «десятки»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Рядно – игрок «Родины» официально
17:19 · Россия. Премьер-лига
Тарханов дал совет Станковичу
17:11 · Россия. Премьер-лига
Стоцкий назвал главных конкурентов «Зенита»
17:08 · Россия. Премьер-лига
Азмун согласился на переезд в ОАЭ
17:04 · Россия. Премьер-лига
​«Матч ТВ» покажет только один матч второго тура чемпионата России
16:50 · Россия. Премьер-лига
Трушечкин прокомментирует дерби «Динамо» - «Локомотив», Генич назначен на «Спартак»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Барко: «Я очень рад быть в таком великом клубе, как «Спартак»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Тюнин: В «Спартаке» мы цеплялись с Дзюбой, он был дерзким
Все новости
Рекомендуем