Свободные агенты, которые имеют опыт выступления в РПЛ

Новый сезон Российской премьер-лиги уже стартовал, однако ряд футболистов до сих пор без клуба. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет сборную свободных агентов, которые не понаслышке знакомы с РПЛ.

Вратарь

Антон Шунин (37 лет) — всю свою карьеру голкипер провёл в московском «Динамо», однако текущим летом был вынужден покинуть клуб в поисках игровой практики. У Шунина огромный опыт за спиной, но пока возрастной вратарь никому не приглянулся.

Защитники

Леон Классен (24 года) — бывший футболист «Спартака». Как бы игрок ни старался, но у него не получилось закрепиться в «красно-белой» команде, несмотря на хорошую игру в отдельных матчах. В «Спартаке» Классен провёл два с половиной года, но этим летом клуб принял решение расторгнуть контракт с защитником.

Георгий Джикия (30 лет) — один из самых лакомых кусочков на рынке свободных агентов. Странно, что он до сих пор находится без команды. Джикия отдал «Спартаку» свои лучшие годы, но в ответ не получил новый контракт от руководства и был вынужден покинуть клуб. Как сказал агент Джикии, с большой долей вероятности футболист уедет в Европу. Видимо, с этим и связан его затянувшийся статус свободного агента, ведь пока сезон начался только в России.

Андрей Семёнов (35 лет) — на протяжении десяти последних лет игрок выступал за грозненский «Ахмат», но после окончания прошлого сезона покинул команду. Семёнов является опытным защитником с неплохими качествами, но вряд ли он уже сможет найти себе клуб в РПЛ.

Дмитрий Стоцкий (34 года) — с 2022 года Стоцкий выступал за «Пари НН», но новому тренеру нижегородцев он не приглянулся, поэтому клуб не стал продлевать с ним трудовой договор. Ранее защитник играл за «Краснодар», «Уфу» и «Балтику».

Полузащитники

Даниил Куликов (26 лет) — воспитанник московского «Локомотива», который в феврале текущего года покинул клуб свободным агентом и перебрался в «Родину». Однако в столичном клубе у хавбека закрепиться не получилось, и теперь он снова в поисках новой команды.

Антон Миранчук (28 лет) — ещё один футболист высокого класса, который после ухода из «Локомотива» находится на рынке свободных агентов. Сообщалось об интересе к игроку со стороны «Динамо» и «Зенита», но сам Миранчук очень хочет в Европу, поэтому вряд ли останется в России.

Виктор Мозес (33 года) — с 2020 по 2024 год нигериец выступал за «Спартак», но после получения серьёзной травмы уже не был помощником для «красно-белых». Кажется, что футбол стал малоинтересен Мозесу, поэтому, скорее всего, он отправится доигрывать куда-нибудь в Саудовскую Аравию, если и вовсе не повесит бутсы на гвоздь.

Юсуф Языджи (27 лет) — в России турецкий футболист провёл всего полгода, но запомнился своей классной игрой за ЦСКА. С 2022 года хавбек, который принадлежал «Лиллю», ездил по арендам, а текущим летом стал свободным агентом. Почему бы российским топ-клубам не присмотреться к Языджи, ценник которого составляет 10 миллионов евро?!

Нападающие

Мохамед Конате (26 лет) — последние три сезона он провёл в «Ахмате», демонстрируя очень хорошую результативность. Пока он находится без клуба, но в ближайшее время точно сможет найти себе команду, и, скорее всего, за пределами Российской премьер-лиги.

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Артём Дзюба (35 лет) — с февраля 2023 года возрастной форвард выступал за «Локомотив», но если во второй части позапрошлого сезона Дзюба был незаменимым, то в минувшем розыгрыше РПЛ даже не всегда выходил на замену. Нападающему будет очень сложно найти новую команду в элитном российском дивизионе, ведь, помимо возраста, у Дзюбы репутация токсичного парня. Рисковать никто не хочет.

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