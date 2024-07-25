Личка рассказал, почему пропустил тренировку «Динамо» в четверг

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в четверг, 25 июля отсутствовал на тренировке «бело-голубых» перед вторым туром РПЛ. Чешский специалист рассказал, почему принял такое решение.

«Два дня там гонял футболистов, ругал, кричал на них. Они тоже должны отдохнуть от меня, работают с другими тренерами. Лишь матч покажет, готовы они или нет», - говорит Личка телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, в первом туре начавшегося сезона Премьер-лиги «Динамо» выиграло у «Факела» дома (3:1). Во втором туре «бело-голубых» ожидает соперник посерьёзнее – «Локомотив». Игра также пройдёт на «ВТБ Арене».