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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка рассказал, почему пропустил тренировку «Динамо» в четверг

25 Июля 2024 • 18:26 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
27.07 17:30

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в четверг, 25 июля отсутствовал на тренировке «бело-голубых» перед вторым туром РПЛ. Чешский специалист рассказал, почему принял такое решение.

«Два дня там гонял футболистов, ругал, кричал на них. Они тоже должны отдохнуть от меня, работают с другими тренерами. Лишь матч покажет, готовы они или нет», - говорит Личка телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, в первом туре начавшегося сезона Премьер-лиги «Динамо» выиграло у «Факела» дома (3:1). Во втором туре «бело-голубых» ожидает соперник посерьёзнее – «Локомотив». Игра также пройдёт на «ВТБ Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка

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