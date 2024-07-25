Стоцкий: «Ещё в «Уфе» было видно, что Семак – тренер с большим будущим»

Дмитрий Стоцкий вспомнил период в «Уфе» под руководством ныне главного тренера питерского «Зенита» Сергея Семака.

«Предполагал, что он станет успешным тренером, это стопроцентно. Тренер с большим будущим, я видел это. «Уфа» до него была средней командой. Виктор Ганчаренко слепил костяк команды, сделал из аутсайдера в середняка. Сергей Богданович не стал всё рушить, а только улучшал все взаимодействия», - поясняет Стоцкий для «Чемпионата».

Напомним, в «Зените» Семак уже более шести лет. В конце сезона-2017/18 он покинул пост главного тренера «Уфы» и перешёл на аналогичную должность в питерском клубе. С тех пор только шесть раз Семак приводил «Зенит» к чемпионству.