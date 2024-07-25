Сочнов навал «Спартак» средней командой

Ветеран «Спартака» Владимир Сочнов высказался об игре «красно-белых» под руководством Деяна Станковича.

«Не нравится команда. Вообще не тот «Спартак», который хотели бы видеть болельщики. Пока «Спартак» выглядит как средняя команда», — приводит слова Сочнова «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что пока ни у одного тренера не получилось вернуть спартаковский футбол, все время чего-то не хватает.

Напомним, в первом туре Российской премьер-лиги «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга» (0:2). Следующим соперником «красно-белых» станут «Химки». Встреча между командами пройдет 28 июля.