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Сочнов навал «Спартак» средней командой

25 Июля 2024 • 18:13 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
28.07 15:00

Ветеран «Спартака» Владимир Сочнов высказался об игре «красно-белых» под руководством Деяна Станковича.

«Не нравится команда. Вообще не тот «Спартак», который хотели бы видеть болельщики. Пока «Спартак» выглядит как средняя команда», — приводит слова Сочнова «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что пока ни у одного тренера не получилось вернуть спартаковский футбол, все время чего-то не хватает.

Напомним, в первом туре Российской премьер-лиги «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга» (0:2). Следующим соперником «красно-белых» станут «Химки». Встреча между командами пройдет 28 июля.

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