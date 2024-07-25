«Оренбург» усилится защитником «Галатасарая»

21-летний защитник «Галатасарая» Казымджан Караташ станет игроком «Оренбурга» из Российской премьер-лиги. Новость об этом подтвердил спортивный директор южноуральцев Дмитрий Андреев.

«Трансфер между клубами утверждён. Футболисту осталось получить визу и пройти медосмотр, и уже после этого подпишем с ним личный контракт», - говорит Андреев телеканалу «Матч ТВ».

Как добавил функционер, клуб и Караташа свяжет арендное соглашение сроком до конца сезона. Обратить внимание на игрока «Оренбургу» посоветовали агенты другого турецкого игрока уральского клуба Эмирджана Гюрлюка.