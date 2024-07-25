Барко: «Цель — взять много титулов в форме «Спартака»

Аргентинский хавбек «Спартака» Эсекьель Барко высказался о личных целях в новом клубе.

«Моя мотивация — делать счастливыми людей, которые болеют за этот великий клуб. Взять много титулов в этой форме», — заявил Барко пресс-службе «красно-белых».

Футболист отметил, что его главная цель — чемпионство, и он хочет выиграть РПЛ как можно скорее.

Стоит сказать, что Барко приехал в «Спартак» из «Ривер Плейт» в качестве действующего чемпиона Аргентины. Кроме того, на счету полузащитника есть еще пять различных титулов.

Дебют Барко в «Спартаке» может состояться уже в воскресенье, 28 июля. В этот день «красно-белые» встретятся с «Химками».