Хавбек «Спартака» Барко назвал своё главное качество

Новичок «Спартака» Эсекьель Барко рассказал о своих футбольных качествах.

«Какое у меня главное качество на поле? Целеустремленность. Нацеленность на игру в атаке», — заявил Барко пресс-службе «красно-белых».

В четверг, 25 июля, «Спартак» объявил о покупке 25-летнего Барко из аргентинского «Ривер Плейт». По данным СМИ, трансфер хавбека обошелся столичному клубу в 14 миллионов евро. Контракт полузащитника с «красно-белыми» рассчитан до конца сезона-2026/27.

В 2024 году Барко принял участие в 28 матчах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми голами и записал на свой счет семь результативных передач.