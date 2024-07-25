Барко: Мне нравится дриблинг Месси, Неймара и Мбаппе

Атакующий полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко ответил на вопрос, с кого он брал пример в дриблинге.

«Мне очень нравятся Месси, Неймар, Мбаппе. Они тоже часто используют дриблинг и сильны в этом. Наверное, я родился с этим, а потом дорабатывал на тренировках», — цитирует Барко пресс-служба «красно-белых».

25-летний аргентинский футболист стал игроком «Спартака» сегодня, 25 июля, перебравшись из «Ривер Плейт».

Ранее Барко рассказал, на какой позиции в «Спартаке» его планирует использовать главный тренер команды Деян Станкович.

28 июля «Спартак» встретится в гостях с «Химками» в рамках второго тура РПЛ, начало — в 15:00 по мск.