Воронежский «Факел» продал все абонементы на домашние матчи Премьер-лиги в рамках начавшегося в России футбольного сезона.

Как сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе клуба, «Факел» реализовал 7 тыс. абонементов.

«Это был наш предел. Остальное оставили на билеты», - добавили в «Факеле».

Напомним, что в новом сезоне «Факел» играет уже не на Центральном стадионе профсоюзов в центре Воронежа, а на временной недавно построенной арене вместимостью в 10 тыс. мест.

Ближайший матч на новом стадионе «Факел» проведёт в субботу, 27 июля. Противостоять воронежцам будет «Акрон» в рамках второго тура Премьер-лиги.