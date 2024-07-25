Воронежский «Факел» продал все абонементы на домашние матчи Премьер-лиги в рамках начавшегося в России футбольного сезона.
Как сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе клуба, «Факел» реализовал 7 тыс. абонементов.
«Это был наш предел. Остальное оставили на билеты», - добавили в «Факеле».
Напомним, что в новом сезоне «Факел» играет уже не на Центральном стадионе профсоюзов в центре Воронежа, а на временной недавно построенной арене вместимостью в 10 тыс. мест.
Ближайший матч на новом стадионе «Факел» проведёт в субботу, 27 июля. Противостоять воронежцам будет «Акрон» в рамках второго тура Премьер-лиги.
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