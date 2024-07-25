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«Факел» продал все абонементы на домашние матчи

25 Июля 2024 • 17:37 Комментировать
Факел
...
Акрон
1 2.12 X 3.25 2 3.65
27.07 20:00

Воронежский «Факел» продал все абонементы на домашние матчи Премьер-лиги в рамках начавшегося в России футбольного сезона.

Как сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе клуба, «Факел» реализовал 7 тыс. абонементов.

«Это был наш предел. Остальное оставили на билеты», - добавили в «Факеле».

Напомним, что в новом сезоне «Факел» играет уже не на Центральном стадионе профсоюзов в центре Воронежа, а на временной недавно построенной арене вместимостью в 10 тыс. мест.

Ближайший матч на новом стадионе «Факел» проведёт в субботу, 27 июля. Противостоять воронежцам будет «Акрон» в рамках второго тура Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел

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