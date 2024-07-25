Барко: Станкович хочет использовать меня на позиции «десятки»

Новичок московского «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, какая позиция на поле является для него любимой.

«Могу играть слева в атаке, могу быть плеймейкером. Играть в центре мне удобнее, люблю часто получать мяч. Эта позиция мне нравится больше всего!» — приводит слова Барко пресс-служба «красно-белых».

Футболист заявил, что наставник «Спартака» видит его именно на позиции «десятки». При этом аргентинец отметил, что готов играть на любой позиции.

Сегодня, 25 июля, «Спартак» объявил о переходе 25-летнего Барко из «Ривер Плейт». Хавбек подписал трудовой договор с «красно-белыми» до 2027 года.