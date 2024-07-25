Московскую «Родину» из Мелбет-Первой лиги пополнил игрок обороны столичного ЦСКА Михаил Рядно. Об усилении сообщает пресс-служба «патриотов».

По данным Transfermarkt, Рядно в «Родине» в рамках краткосрочной аренды. Рассчитано соглашение лишь до конца 2024 календарного года.

Основное амплуа Михаила – левый защитник, однако сыграть он может как выше в полузащите на левом фланге, так и в центре обороны.

Рядно - действующий игрок молодёжной сборной России, воспитанник московского ЦСКА. В прошлом сезоне он сумел сыграть в пяти матчах РПЛ за «армейцев» и даже отметиться в них голом и ассистом.