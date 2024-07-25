Тарханов дал совет Станковичу

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов считает, что действующему наставнику «красно-белых» Деяну Станковичу нужно делать ставку на россиян.

По мнению эксперта, Угальде и Бонгонда не очень себя проявляют, а Барко еще нужно время на адаптацию.

Тарханов заявил, что смотрел игру «Спартака» с «Насафом», где отлично себя показали российские футболисты.

— Поэтому Станковичу стоит лучше сделать ставку на российских футболистов, там хорошие молодые ребята. Они не слабее, а даже сильнее, чем иностранцы, — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

В первом туре РПЛ «Спартак» проиграл «Оренбургу» (0:2). Следующим соперником «красно-белых» станут «Химки».