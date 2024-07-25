Стоцкий назвал главных конкурентов «Зенита»

Экс-футболист «Пари НН» Дмитрий Стоцкий ответил на вопрос о том, кто в текущем сезоне РПЛ может составить конкуренцию «Зениту».

«Те же «Краснодар», «Динамо» или «Спартак» могли бы претендовать [на чемпионство]. Может, что-то наладится», — приводит слова Стоцкого «Чемпионат».

Футболист считает, что для всей лиги будет интересное, если борьбу за трофей будут вести пять команд.

Напомним, последние шесть розыгрышей Российской премьер-лиги выиграл «Зенит».

После первого тура нового сезона РПЛ «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу, разгромив «Крылья Советов» со счетом 4:0.