Азмун согласился на переезд в ОАЭ

Иранский форвард «Байера» Сердар Азмун дал своё согласие на переход в клуб из Объединённых Арабских Эмиратов – «Шабаб Аль-Ахли». Такой новостью делится инсайдер Фабрицио Романо в своей соцсети.

Поясняется, что за 29-летнего иранца «фармацевты» получат компенсацию в 5 млн евро. В следующий понедельник Сердара ожидает медосмотр в новой команде.

Отметим, что «Шабаб Аль-Ахли» - это один из сильнейших и самых титулованных клубов Эмиратов. Минувший сезон Сердар провёл в аренде в римской «Роме». Однако удачным год в Италии для нападающего не получился: за более чем 20 матчей в Серии А он забил всего три раза.