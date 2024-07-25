​«Матч ТВ» покажет только один матч второго тура чемпионата России

Второй тур чемпионата России по футболу стартует в пятницу, 26 июля 2024 года, и продлится три дня.

Общедоступный федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире только один матч РПЛ в ближайшие выходные. Зрители увидят поединок между московским «Динамо» и «Локомотивом». Встреча запланирована на субботу, 27 июля, и начнётся в 17:30 по московскому времени.

Напомним, что в первом туре пять команд смогли добыть по три очка – «Зенит», московское «Динамо», «Оренбург», «Рубин» и «Локомотив».

Прямые трансляции всех матчей чемпионата России по футболу вы можете найти на нашем спортивном портале.