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​«Матч ТВ» покажет только один матч второго тура чемпионата России

25 Июля 2024 • 17:04 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
27.07 17:30

Второй тур чемпионата России по футболу стартует в пятницу, 26 июля 2024 года, и продлится три дня.

Общедоступный федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире только один матч РПЛ в ближайшие выходные. Зрители увидят поединок между московским «Динамо» и «Локомотивом». Встреча запланирована на субботу, 27 июля, и начнётся в 17:30 по московскому времени.

Напомним, что в первом туре пять команд смогли добыть по три очка – «Зенит», московское «Динамо», «Оренбург», «Рубин» и «Локомотив».

Прямые трансляции всех матчей чемпионата России по футболу вы можете найти на нашем спортивном портале.


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