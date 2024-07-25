Трушечкин прокомментирует дерби «Динамо» - «Локомотив», Генич назначен на «Спартак»

Стало известно распределение комментаторов на матчи второго тура Российской премьер-лиги.
Как сообщает официальный телеграм-канал «Матч Премьер», главный матч тура «Динамо» - «Локомотив» прокомментируют Роман Трушечкин и Сергей Дурасов.
На игру «Химок» со «Спартаком» были назначены Константин Генич и Александр Пойда, а Георгию Черданцеву и Роману Титову досталась игра «Рубина» и «Зенита».
Остальные назначения на матчи второго тура чемпионата России:
- «Крылья Советов» - «Ростов» — Шнякин, Коптев;
- «Пари НН» - ЦСКА — Минин, Быков;
- «Факел» - «Акрон» — Журавель, Будлянский;
- «Оренбург» - «Ахмат» — Жичкин;
- «Краснодар» - «Динамо» Махачкала — Неценко.
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