Трушечкин прокомментирует дерби «Динамо» - «Локомотив», Генич назначен на «Спартак»

Стало известно распределение комментаторов на матчи второго тура Российской премьер-лиги.

Как сообщает официальный телеграм-канал «Матч Премьер», главный матч тура «Динамо» - «Локомотив» прокомментируют Роман Трушечкин и Сергей Дурасов.

На игру «Химок» со «Спартаком» были назначены Константин Генич и Александр Пойда, а Георгию Черданцеву и Роману Титову досталась игра «Рубина» и «Зенита».

Остальные назначения на матчи второго тура чемпионата России: