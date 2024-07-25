Новичок московского «Спартака» Эсекьель Барко прокомментировал свой переход в стан «красно-белых».

Сегодня, 25 июля, пресс-служба «народной команды» объявила о заключении трехлетнего трудового соглашения с аргентинским полузащитником.

— Всем привет! С вами на связи Эсекьель Барко. Я очень рад быть в таком великом клубе, как «Спартак». Я хочу играть за «Спартак», — сказал Барко на видео, опубликованном в телеграм-канале «красно-белых».

В воскресенье, 28 июля, подопечные Деяна Станковича сыграют на выезде с «Химками». Начало матча второго тура Российской премьер-лиги запланировано на 15:00 по столичному времени.