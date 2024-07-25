Тюнин: В «Спартаке» мы цеплялись с Дзюбой, он был дерзким

Экс-игрок «Спартака» Николай Тюнин рассказал о поведении Артёма Дзюбы во времена совместного выступления за молодёжку «красно-белых».

«Мы с Артёмом цеплялись. Дзюба с каким-то своим другом пасовался, а я стоял в лучшей позиции. Говорю им отдать передачу. Раз, два, третий сказал. Дзюба вспылил, я отреагировал: «Ты че отвечаешь?», — цитирует Тюнина Sport24.

Экс-футболист отметил, что уже в том возрасте Дзюба был очень дерзким.

Напомним, Дзюба является воспитанником «Спартака», за который он выступал до 2015 года. В настоящий момент 35-летний форвард является свободным агентом. Последним его клубом был московский «Локомотив».