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Романцев, Станкович и капитанский совет «Спартака» почтили память Черенкова видео

25 Июля 2024 • 16:06 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
28.07 15:00

Сегодня, 25 июля, легенде «Спартака» Фёдору Черенкову могло бы исполниться 65 лет.

Как сообщает Sport24, бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев и действующий наставник команды Деян Станкович возложили цветы на могилу Черенкова. Кроме того, почтить память легендарного спартаковца пришли Сергей Родионов, Томаш Амарал, Олег Малышев и капитанский совет «красно-белых», в который входят Роман Зобнин, Срджан Бабич, Никита Чернов, Александр Максименко и Тео Бонгонда.

Напомним, Черенков провел в «Спартаке» всю свою карьеру, за исключением отъезда во французский «Ред Стар», где он выступал с июля по декабрь 1990 года.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев Деян Станкович Фёдор Черенков Сергей Родионов Роман Зобнин Никита Чернов Тео Бонгонда Александр Максименко Срджан Бабич Олег Малышев Томаш Амарал ещё теги

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