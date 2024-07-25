Романцев, Станкович и капитанский совет «Спартака» почтили память Черенкова

Сегодня, 25 июля, легенде «Спартака» Фёдору Черенкову могло бы исполниться 65 лет.

Как сообщает Sport24, бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев и действующий наставник команды Деян Станкович возложили цветы на могилу Черенкова. Кроме того, почтить память легендарного спартаковца пришли Сергей Родионов, Томаш Амарал, Олег Малышев и капитанский совет «красно-белых», в который входят Роман Зобнин, Срджан Бабич, Никита Чернов, Александр Максименко и Тео Бонгонда.

Напомним, Черенков провел в «Спартаке» всю свою карьеру, за исключением отъезда во французский «Ред Стар», где он выступал с июля по декабрь 1990 года.