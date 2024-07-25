«Зенит» продлил контракт с Дугласом Сантосом

Санкт-петербургский «Зенит» объявил о продлении трудового соглашения с защитником и капитаном команды Дугласом Сантосом. О продолжении сотрудничества «сине-бело-голубые» сообщили в своем телеграм-канале.

Новый контракт 30-летнего Сантоса с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.

«Сине-бело-голубые» поздравляют Дугласа Сантоса и желают никогда не останавливаться на достигнутом. Новых побед и титулов вместе с «Зенитом», капитан!» — написала пресс-служба клуба.

Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. За это время он провел 183 матча, в которых забил семь голов и сделал 30 результативных передач.