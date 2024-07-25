Президент «Оренбурга»: Всем в клубе было бы сложно с Дзюбой

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос, рассматривалось ли возможное подписание форварда Артёма Дзюбы.

«Нет. Мы сменили концепцию, ориентируемся только на молодых футболистов», — заявил Еремякин «РБ Спорту».

Функционер считает, что с Дзюбой пришлось бы тяжело всем в «Оренбурге», включая президента, главного тренера и спортивного директора.

Напомним, прошлый сезон 35-летний Дзюба провел в «Локомотиве», однако текущим летом клуб отказался продлевать трудовой договор с возрастным форвардом.

В настоящий момент Дзюба является свободным агентом и продолжает искать команду.