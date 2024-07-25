Камоцци не уверен, что Барко решит проблемы «Спартака»

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о трансфере хавбека Эсекьеля Барко из «Ривер Плейт» в «Спартак».

«Я думаю, проблема не столько в том, хороший ли Барко игрок, сколько в том, как собрана команда. Я вижу, что делаются не очень логичные и поспешные решения», — заявил Камоцци «Спорт-Экспрессу».

Специалист отметил, что не знает, сможет ли новичок решить проблемы «красно-белых».

Сегодня, 25 июля, «Спартак» объявил о трансфере 25-летнего аргентинца. Барко подписал трудовой договор с российской командой на три года.

Дебют хавбека может произойти уже в ближайшем матче с «Химками», который пройдет 28 июля.