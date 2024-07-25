«Спартак» и «Локомотив» оштрафованы за кричалку болельщиков в адрес «Зенита»

Московские «Спартак» и «Локомотив» получили штрафы по итогам первого тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

В стартовых матчах нового сезона болельщики «Спартака» и «Локомотива» скандировали кричалку: «Зенит» — позор российского футбола».

«По материалам СМИ рассмотрели матч «Оренбург» – «Спартак». За скандирование болельщиками «Спартака» такого же выражения, как у «Локомотива», оштрафовать ФК «Спартак» на 10 тысяч рублей», — цитирует Григорьянца «Советский спорт».

Напомним, в первом туре «Спартак» проиграл в гостях «Оренбургу» (0:2), а «Локомотив» одолел на своем поле «Акрон» (3:2).