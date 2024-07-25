«Локомотив» подписал контракт со «Смешариками»

«Смешарики» стали новым партнёром московского «Локомотива». Об этом сообщает официальный телеграм-канал «железнодорожников».

Утверждается, что трудовой договор между сторонами заключен на два года.

«Смешарики» станут большой и важной частью матчдея на территории «РЖД Арены». На домашних матчах детей ждут встречи с любимыми героями, мастер-классы, фотозоны и множество других развлечений», — написала пресс-служба «красно-зеленых».

«Смешарики» — российский анимационный мультсериал о шарообразных персонажах, которые в каждой серии сталкиваются с новыми приключениями. «Смешарики» транслируются на телевидении с 2004 года.