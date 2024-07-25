«Спартак» объявил о трансфере Барко

Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко перебрался из «Ривер Плейт» в московский «Спартак». Об этом сообщает официальный телеграм-канал «красно-белых».

25-летний хавбек заключил трудовой договор со «Спартаком» на три года. За новый клуб Барко будет выступать под пятым номером.

По данным СМИ, покупка Барко обошлась «Спартаку» примерно в 14 миллионов евро.

Аргентинец играл за «Ривер Плейт» с января 2022 года. За это время он провел 127 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и стал автором 19 результативных передач.

28 июля «Спартак» встретится в гостях с «Химками». Игра второго тура РПЛ должна будет стартовать в 15:00 по мск.