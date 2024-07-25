Президент «Оренбурга»: «У Воробьёва были прописаны отступные, а «Локомотив» заплатил даже больше»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал трансфер форварда Дмитрия Воробьёва в «Локомотив».

Сообщалось, что покупка 26-летнего нападающего обошлась «железнодорожникам» в два с половиной миллиона евро.

«Это успешный трансфер. У него были прописаны отступные, а «Локомотив» заплатил даже больше», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Функционер отметил, что на Воробьёва также претендовал «Краснодар».

Нападающий уже дебютировал за «Локомотив». В своем первом матче Воробьёв отметился забитым мячом и результативной передачей.

Во втором туре РПЛ «Локомотив» встретится с «Динамо».