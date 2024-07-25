Гранат назвал самый удачный трансфер «Спартака» за последнее десятилетие

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат ответил на вопрос о самом удачном трансфере «красно-белых» за последние десять лет.

«Ну, конечно, Квинси Промес. Это не только среди иностранцев, но и русских ребят. По футбольному он ярче всех себя проявил», — приводит слова Граната Legalbet.

Напомним, текущим летом «Спартак» объявил о расставании с Промесом из-за истечения срока трудового договора. При этом сообщалось, что «красно-белые» готовы подписать нидерландца, если тот сможет вернуться в Россию после суда в ОАЭ.

Промес провел в «Спартаке» семь лет. За это время нападающий забил 114 мячей и отдал 59 голевых передач в 235 встречах.