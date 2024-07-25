Даниил Денисов: «Хочу, чтобы каждый футболист показывал своё желание играть за «Спартак»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов отреагировал на слова капитана команды Романа Зобнина.

Ранее Зобнин заявил, что в «Спартаке» должны играть только те футболисты, у которых есть мотивация.

«Хочу, чтобы каждый футболист отдельно и команда целиком показывали свое желание играть за «Спартак» на поле, как сказал Рома. Если мы не выиграли, значит, нам чего‑то не хватило», — заявил Денисов «Матч ТВ».

Напомним, в рамках первого тура чемпионата России «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 0:2. Следующим соперником «красно-белых» станут «Химки». Встреча между командами пройдет в воскресенье, 28 июля. Начало поединка запланировано на 15:00 по мск.